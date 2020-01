Escolas estaduais receberão quase R$ 4 milhões para aquisição de equipamentos

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), destinará quase R$ 4 milhões para os Conselhos de Escola da Rede Estadual. O valor do recurso financeiro será executado por meio das contas do Programa Estadual de Gestão Financeira Escolar (Progefe). A portaria que estabelece o recurso de capital foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (13).

Um total de 443 unidades de ensino da Rede serão beneficiadas e terão autonomia para aplicação no que for necessário ao ambiente escolar no decorrer de 2020. As escolas podem adquirir, por exemplo, data show, notebook multifuncional, impressoras, câmera de videomonitoramento, dentre outros equipamentos. Durante a gestão do governador Renato Casagrande, a soma de investimentos em 2019 e no início de 2020 já se aproxima dos R$ 10 milhões, enquanto na gestão anterior, de 2015 a 2018, o repasse feito foi de cerca de R$ 8,3 milhões.

O subsecretário de Administração e Finanças da Sedu e secretário em exercício, Josivaldo Barreto, destaca que “nosso intuito é que o ano letivo comece com as escolas mais preparadas, tanto em relação à estrutura física quanto ao desempenho das funções pedagógicas”, afirmou.

Recurso de Custeio

A Sedu também fez, recentemente, repasse de recurso de custeio para que as escolas se preparem para o início do ano letivo. Foram destinados quase R$ 35 milhões aos Conselhos de Escola com o objetivo de permitir que as unidades invistam em manutenção, atividades pedagógicas e administrativas.

