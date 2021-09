Escolas da SRE Colatina apresentam práticas exitosas desenvolvidas no primeiro semestre de 2021

A Superintendência Regional de Educação (SRE) de Colatina realizou, nessa quinta-feira (02), uma reunião para apresentação de práticas exitosas desenvolvidas pelas escolas jurisdicionadas à SRE, ao longo do primeiro semestre de 2021.

A reunião foi conduzida pela assessora pedagógica Pâmela Pereira Felix Nogueira e contou com a participação de técnicos da Secretaria da Educação (Sedu), supervisores escolares, diretores, coordenadores pedagógicos, pedagogos, professores e estudantes.

“Foi um importante momento no qual as escolas compartilharam ações exitosas que estão contribuindo para a garantia dos objetivos estruturantes da rede, que são: aprendizagem, redução das desigualdades de aprendizagem e mitigação do abandono e evasão”, comentou o técnico pedagógico Ghutiéres Bragatto.

