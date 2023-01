Escolas da Rede Pública Estadual vão contar com agentes de Integração

A Secretaria da Educação (Sedu) está em processo de implantação do Projeto de Integração Escolar (PAIE), a fim de promover a aproximação entre Estado, comunidade, escola e família. O propósito é assegurar tanto a redução dos índices de reprovação, evasão e abandono escolar quanto a melhoria dos indicadores de desempenho dos estudantes e, consequentemente, da escola.

Entre os objetivos específicos estão: I – identificar as questões sociais e pedagógicas que impactam a evasão, o abandono e a reprovação escolar; II – promover ações com ênfase na permanência dos estudantes vulneráveis à evasão, ao abandono e à reprovação escolar; III – envolver a comunidade escolar, interna e externa, para promover a permanência e o sucesso dos estudantes; IV – elaborar procedimentos e protocolos que orientem o atendimento aos estudantes e às respectivas famílias; V – mapear as redes de prestação de serviços sociais básicos para articular o atendimento aos estudantes e às famílias no bairro e no município.

O subsecretário de Estado de Planejamento e Avaliação da Sedu, Marcelo Lema, destacou que o projeto vai promover ganhos já evidenciados por meio de pesquisas publicadas, que apontaram resultados significativos para a comunidade escolar. “Temos a oportunidade de apoiar as escolas em um processo de mitigação do abandono e da evasão escolar, por meio da contratação do agente de Integração Escolar, em parceria com os Centros de Referência das Juventudes”, afirmou.

Incialmente, o Projeto de Integração Escolar será implantado em nove escolas da Rede Pública Estadual, localizadas em regiões atendidas pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida, nos municípios da Serra e Vila Velha, sendo:

– EEEFM Vila Nova de Colares – Serra

– EEEFM Marinete de Souza Lira – Serra

– EEEFM Antônio Engrácio – Serra

– EEEFM Agenor de Souza Lé – Vila Velha

– EEEM Mário Gurgel – Vila Velha

– EEEFM Terra Vermelha – Vila Velha

– EEEM Agenor Roris – Vila Velha

– EEEFM Francelina Carneiro Setúbal – Vila Velha

– EEEFM Marcílio Dias – Vila Velha

Como se candidatar:

O Centro de Referência das Juventudes (CRJ) Terra Vermelha, localizado em Vila Velha, está em processo de contratação de seis agentes de Integração Escolar. As inscrições podem ser feitas até as 10 horas da próxima segunda-feira (09). Confira AQUI o edital.

Os selecionados vão atuar como agentes de Integração Escolar, que desenvolverão atividades de campo, na comunidade, com os estudantes e suas respectivas famílias, tendo como posto de trabalho as escolas as quais estarão vinculados.

