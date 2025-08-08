Escolas da Rede participam da ‘EducarES: Arena Profissões’

Escolas da Rede Pública Estadual apresentaram, nesta quinta-feira (07), alguns de projetos de sucesso durante a 7ª edição do “EducarES: Arena Profissões”, realizada no Centro de Convenções de Vitória. O evento, que reuniu centenas de estudantes, professores e profissionais da educação, buscou promover a troca de experiências, a construção de conhecimento e a reflexão sobre as trajetórias profissionais da juventude capixaba.

Com o tema “Carreiras, Profissões & Desafios”, a proposta do encontro era ampliar o repertório dos jovens por meio de conversas inspiradoras, conteúdos relevantes e compartilhamento de experiências. Para isso, um painel interativo, composto pelo secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo; pelo cientista e pesquisador Afrânio Côgo; pelo consultor em tecnologia Guilherme Dornelas; pela diretora do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Dianimer Dutra; e a CEO do grupo Água Azul, Rayssa Thebaldi. O evento contou ainda com a mediação do ator e comediante Marcos Veras, que trouxe à tona vivências, provocações e conselhos valiosos para os jovens presentes.

Durante sua fala, o secretário Vitor de Angelo destacou que a escola deve ir além do ensino tradicional, consolidando-se como um espaço de escuta, acolhimento e formação crítica. “Em um mundo em constante transformação, é fundamental que os jovens tenham acesso não apenas ao conhecimento formal, mas também às ferramentas necessárias para interpretar a realidade, fazer escolhas conscientes e construir projetos de vida significativos”.

No estande do Governo do Estado, alunos de diferentes municípios apresentaram protótipos com foco em inovação, tecnologia e impacto social. Entre os destaques, estava a Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEFM) Marinete Souza Lira, na Serra, com o aplicativo “Localiza FR”, criado para conectar moradores ao comércio local.

De Guarapari, a EEEFM Zuleima Fortes Faria apresentou o projeto “InnovaAstro: Automação de Telescópio para Acessibilidade na Astronomia”, idealizado por alunos do Clube de Física e Astronomia. A iniciativa utiliza automação robótica, visão computacional e tecnologias assistivas para permitir que pessoas com deficiência visual operem um telescópio, rastreiem corpos celestes e interpretem dados por meio de saídas sonoras e táteis. Os estudantes também desenvolvem um software de acesso ao sistema, que será patenteado e comercializado.

Já o Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (CEEMTI) Professora Maura Abaurre, em Vila Velha, apresentou o aplicativo “X-Maura”, voltado à sustentabilidade. A plataforma permite que os estudantes selecionem, com antecedência, os itens que desejam consumir na merenda escolar, reduzindo o desperdício de alimentos. Em fase de testes, o projeto já rendeu conquistas: a escola recebeu medalha de bronze na Semana de Tecnologia, em São Paulo, sendo a primeira da rede estadual a alcançar essa premiação.

Também participaram do evento estudantes do curso técnico de Agente de Combate às Endemias da Escola Estadual de Ensino Médio na Educação de Jovens e Adultos Hildebrando Lucas, de Vitória. A iniciativa reforça a importância da formação técnica para a construção de trajetórias profissionais e a inserção qualificada no mercado de trabalho.

Além disso, outro momento marcante da programação foi o “Desafio EducarES”, um quiz interativo que levou grupos de estudantes ao palco para testar conhecimentos de forma lúdica e descontraída, com direito a premiação. A Orquestra da Quebrada animou os intervalos com uma trilha sonora vibrante, conectando arte e juventude.

