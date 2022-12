Escolas da Rede Estadual são classificadas para a etapa Internacional do Programa Shell de Educação Científica

Escolas da Rede Pública Estadual do Espírito Santo foram classificadas para a fase Internacional do Programa Shell de Educação Científica. O programa tem como objetivo reconhecer docentes que trabalham com projetos inovadores na área de sustentabilidade, e incentivo aos estudantes a serem agentes de transformação, por meio de metodologias inovadoras. A cerimônia de premiação será realizada no dia 19 de janeiro, em formato on-line (mais detalhes serão informados posteriormente).

Essas escolas foram classificadas na etapa Estadual, sendo: 1º lugar na categoria Projeto Excepcional – Equipe SunPower, da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Maria Dalva Gama Bernabé, localizada no município de Nova Venécia; 2º lugar, também na categoria Projeto Excepcional – Equipe Apolo Alarico, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Alarico José de Lima, também localizada no município de Nova Venécia; 3º lugar na categoria Equipe Impressionante – Equipe Os Visionários, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Francelina Carneiro Setúbal, localizada no município de Vila Velha.

A equipe SunPower, vencedora do 1º lugar, participou de uma cerimônia de premiação organizada pela Shell, no dia 1º de dezembro de 2022, que aconteceu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Participaram da cerimônia a equipe vencedora do 1º lugar no Espírito Santo e as equipes vencedoras do 1º lugar do município e Estado do Rio de Janeiro, além dos professores das equipes vencedoras.

