Escola quilombola realiza Festival Anual de Literatura Afro-brasileira

A Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Graúna, localizada em comunidade quilombola do município de Itapemirim, realizou o Festival de Literatura Afro brasileira, com objetivo de promover ações afirmativas como a valorização da história e cultura Afro-brasileira e fortalecer a identidade quilombola da comunidade escolar.

O festival ocorre em todas as séries e modalidades de ensino da Escola e contempla todas disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O professor de cada turma escolhe um livro de literatura, logo no início do ano, de acordo com o tema gerador do Projeto da Escola, para construir uma sequência didática ao longo do ano.

Após o estudo das obras literárias em classe e da realização das atividades propostas na sequência didática, a escola realiza um Sarau Literário.

Todos os anos, desde 2013, é realizado o Sarau Literário em que as turmas apresentam para a comunidade escolar as obras literárias por eles estudadas. Essas apresentações acontecem em forma de teatro, apresentação musical, coreografia e outras formas de apresentações. Além das apresentações, cada turma monta um painel temático com tudo que foi produzido por meio do Festival.

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Mirela Marcarini / Geiza Ardiçon / Soraia Camata

(27) 3636-7705 / 7706/ 7707/ 7888 / 99956-2479 / 99802-9043

[email protected] / [email protected] / [email protected]