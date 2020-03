Escola Família Agrícola de Ibitirama recebe novo Laboratório de Ciências

.

Gestores, professores e alunos passam a contar com mais uma ferramenta da Sedu Digital para que inovação e tecnologia estejam sempre presentes no dia a dia da escola. O site https://sedudigital.edu.es.gov.br, idealizado e estruturado pela Secretaria da Educação (Sedu), organiza todas as ações de tecnologia educacional para as escolas.

Diversas ferramentas estão disponibilizadas neste espaço, para que os profissionais da Rede tenham as devidas orientações de uso, destinadas a toda equipe escolar. A subsecretária de Planejamento e Avaliação da Sedu, Isaura Nobre, destacou que “o site promove um dos objetivos da gestão que é ampliar o uso da tecnologia e inovação nos processos educativos e de gestão”, disse.

O site dispõe de serviços como manuais com orientações relativas à Sedu Digital; tutoriais para acessar e usar os portais pedagógicos e de serviços da Sedu e também ferramentas digitais para enriquecer ainda mais as atividades pedagógicas, de formação e de gestão escolar; além dos relatórios das ações realizadas pelo Programa Sedu Digital e dos resultados alcançados nas ações desenvolvidas.

Outra área é referente às ações de infraestrutura tecnológica da Sedu, bem como as do Ministério da Educação (MEC), manuais e orientações para uso dos equipamentos disponíveis nas escolas, e como as unidades de ensino podem solicitar atendimento para manutenção dos mesmos.

Também há orientações sobre cursos, como o “Webinar Sedu Digital”, que é um tipo seminário. A interação entre os participantes é limitada ao chat, de modo que eles podem conversar entre si ou enviar perguntas ao palestrante.

A assessora de Tecnologia da Informação da Secretaria da Educação, Carmem Prata, destaca, por exemplo, os tutoriais em que professores podem se apropriar de ferramentas do Google For Education, tais como Google Drive, Google Sala de Aula, Google Sites e You Tube, além de informações acerca do uso seguro da Internet.

