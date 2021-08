Escola em Tempo Integral promove ‘Café Literário’

O Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Assisolina Assis Andrade, localizado em Vila Velha, promoveu, nessa quarta-feira (04), mais um “Café Filosófico”, que contou com a participação do secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.

Na oportunidade, o secretário falou sobre os desafios da Educação e os prazeres em poder transformar vidas para melhor. “Tenho um prazer enorme de estar em uma posição, cuja função é tomar decisões que vão transformar pessoas e gerar impactos positivos. Temos uma grande responsabilidade ética para fazer coisas boas e da melhor forma que pode ser feita”, pontuou Vitor de Angelo.

O “Café Filosófico” é uma ação que busca promover rodas de conversa com profissionais de diferentes áreas, para conduzir o estudante à compreensão da importância da educação para a estruturação, construção e realização do Projeto de Vida. Trata-se de uma iniciativa que visa a promover a proximidade com os estudantes, o exercício da pedagogia da presença e a busca por acompanhar e incentivar os jovens a exercer o protagonismo, demonstrando que ele é capaz de sonhar, projetar e realizar sonhos.

Em cada evento, o “Café Filosófico” convida um profissional de uma determinada área para um bate-papo com os estudantes, com o objetivo de socializar o que se estuda para se formar numa determinada área, ou seja, como é o curso (estudos, graduação e faculdade); quais as possibilidades de atuação numa profissão; e como é o dia a dia desse profissional. “Eis uma oportunidade para os adolescentes e jovens conhecerem um pouco mais sobre as futuras profissões pretendidas e sonhadas, do ponto de vista do próprio profissional”, destacou a diretora Ivanna Silva Carneiro da Frota.

