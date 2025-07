Escola do Legislativo planeja vagas em cursos para o público externo

A Escola do Legislativo está preparando cursos para o novo semestre voltados para a formação dos servidores da Casa e também para o público externo. Estão previstos os seguintes temas: Cerimonial nas Instituições Públicas; Planejamento e Orçamento Público; Licitações e Contratos Administrativos sob a Ótica da Lei Federal 14.133/2021; e Primeiros Socorros e Cuidados com Acidentes Domésticos. As datas ainda serão divulgadas.

Os cursos são voltados para os servidores da Assembleia Legislativa (Ales), mas a Escola deve abrir vagas para outros públicos, como adiantou o diretor Sergio Majeski: “Nós temos, pelo menos, quatro ou cinco cursos planejados para o segundo semestre. E, esses cursos que a gente vai oferecer (…), vários deles nós vamos oferecer vagas também para prefeituras e câmaras municipais”, contou. “E a gente pretende ainda (…) passar a oferecer cursos para a sociedade como um todo”, informou o gestor.

No primeiro semestre deste ano, a Escola, inclusive, inovou ao ofertar palestras sobre temas que fogem um pouco da esfera do Legislativo estadual. “Nossa primeira experiência foi um curso sobre a geopolítica do Oriente Médio, envolvendo a questão principalmente do conflito entre Israel e Irã (…). Porque, na verdade, em um mundo altamente globalizado, não existe mais nada que esteja isolado. Tudo, de alguma forma, tem uma repercussão, seja na economia, na política, no social, no cultural, mas sempre há uma interligação”, detalhou o diretor.

Escolas na Ales

Além das formações e palestras direcionadas a servidores e outros interessados, a Escola do Legislativo desenvolve quatro projetos focados na interlocução com estudantes do ensino fundamental, médio e superior. O mais conhecido é o “Escolas na Ales”, iniciativa que promove visitas dos alunos de escolas públicas e privadas ao Parlamento estadual.

Escola também desenvolve projetos que buscam aproximar os estudantes do Legislativo, como o “Escolas na Ales”. FOTO: LUCAS S. COSTA

Durante a visita, que é monitorada por estudantes de História, os alunos podem conhecer melhor o funcionamento do Legislativo. Após passarem por vários setores da Casa, os estudantes são convidados a simular a prática legislativa, com a criação, debate e votação de um projeto de lei.

No primeiro semestre de 2025, a Ales já recebeu 69 escolas. “Esse ano nós já recebemos, aproximadamente, 2.500 alunos de 19 municípios diferentes, do norte ao sul do estado, desde Barra de São Francisco, São Mateus, Conceição da Barra a municípios como Alegre, Muniz Freire e daqui da região da Grande Vitória”, relatou Sergio Majeski.

“A gente imagina que, até o final do ano, a gente chegue a mais ou menos 5.800 alunos. Então, é o principal programa, aquele que mais movimenta a Escola. E é um programa muito bem avaliado pelas escolas, porque ao final de cada visita nós fazemos uma avaliação com alunos e professores. A nossa avaliação, em uma escala de 0 a 100, é sempre acima de 90”, contou. As escolas interessadas podem agendar no site.

Outros projetos

Há mais três projetos voltados para estudantes. O agendamento pode ser realizado pelos telefones: (27) 3382-3818/ 3182-2201/ 3182-1656.

Universitários no Parlamento

O objetivo é a formação e a consolidação do espírito de cidadania dos universitários, aprofundando seus conhecimentos cívicos e morais. Os alunos do ensino superior assistem a uma palestra sobre o funcionamento do Legislativo e podem acompanhar uma sessão ordinária ou as reuniões das comissões parlamentares. No primeiro semestre, a Assembleia recebeu 7 grupos, totalizando 252 alunos.

Deputado Jovem

É uma oportunidade de os estudantes do ensino médio vivenciarem um dia no papel de deputado estadual. Os alunos visitam a Assembleia das 8 às 16h30. A escola elege representantes para os cargos da Mesa Diretora e os alunos também formulam um projeto de lei para, no dia da visita, ser discutido e votado em uma sessão simulada. Desde a implantação do projeto, 384 estudantes passaram pela formação.

Assembleia nas escolas e faculdades

O projeto acontece por meio de uma palestra na instituição de ensino com o tema: “Sistema de Poder no Brasil”, com foco nas funções do Legislativo, ou assunto ligado à atividade legislativa. A iniciativa começou em 2024, sendo o projeto mais novo da Escola do Legislativo. Desde o ano passado, foram 7 visitas e 355 alunos contemplados.

Fonte: POLÍTICA ES