Escola de Vila Velha promove inclusão e protagonismo no Atendimento Educacional Especializado

A Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Desembargador Cândido Marinho, em Vila Velha, entendendo as necessidades de cada aluno, proporcionou ao estudante Henrique Peres, assistido pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE), a oportunidade de explorar e propagar seus conhecimentos naturais como monitor dos demais colegas.

Tendo em vista o interesse notório do jovem estudante por dinossauros e a vida na pré-história, as professoras do AEE, Vaneide de Sousa Martins, Debora Miranda e Patrícia Brites, em parceria com a professora de Ensino Religioso, Rosana Rocha, abordaram em sala de aula assuntos como, por exemplo, onde viviam os dinossauros, características dos repteis, vida na terra, além dp desenvolvimento de habilidades diversas, como expressão oral e escrita.

Após este primeiro contato com a temática, Henrique Peres pôde desenvolver um trabalho no contraturno escolar denominado ‘Acampamento Jurassic’, em que o estudante mostrou suas habilidades monitorando os alunos para despertar o prazer, imaginação e curiosidade, auxiliando, assim, no processo de ensino aprendizagem.

Os alunos produziram e expuseram desenhos autorais e releituras de filmes do assunto. Posteriormente, fizeram um mural e construíram dinossauros com peças de lego para serem apresentados à escola, fortalecendo a socialização dos alunos da AEE.

