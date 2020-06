Escola de Vila Velha aborda ‘Mudanças Climáticas’ em live nesta quinta-feira (11)

.

Mais de 400 servidores públicos de órgãos estaduais e municipais do Espírito Santo e de outros estados do País participaram do primeiro seminário on-line da “Rede de Líderes Públicos”, da Secretaria da Fazenda (Sefaz), na tarde dessa segunda-feira (8). O objetivo foi a discussão sobre as oportunidades para obtenção de recursos federais no período da pandemia.

O palestrante do encontro foi o deputado federal Deyvid Pereira, que é coordenador de orçamento na Câmara dos Deputados e possui mais de 15 anos de experiência como consultor parlamentar. Na ocasião, ele explicou as mudanças e os procedimentos para se obter recursos de Emendas Parlamentares Federais.

“Não há uma receita, uma regra ou procedimento padrão a ser seguido. Mas há dicas, orientações e visões a serem dadas. Ao solicitar um recurso a um parlamentar, tem que passar segurança, seriedade, honestidade e, acima de tudo, zelo com a coisa pública. Todo parlamentar, seja de qual perfil que for, só lhe concederá recursos, se sentir segurança quanto ao bom uso do dinheiro público”, disse o deputado.

Ele complementa: “Articulação política, apesar de mal difundida em nosso País, é algo necessário para a democracia. Brasília não é uma ilha, ela está aberta. Por isso, os gestores precisam criar uma boa relação com os gabinetes dos parlamentares, e não só na época das emendas parlamentares.”

Próximo seminário

O próximo seminário on-line será na segunda-feira (15), a partir de 15 horas, com o tema “Editais de emendas parlamentares: como obter recursos para financiamento de projetos”. O palestrante será o deputado federal Felipe Rigoni.

“No primeiro seminário ouvimos um pouco sobre como acessar esses recursos no período de pandemia. A ideia agora é aprimorar nosso conhecimento na elaboração de bons projetos para que os recursos sejam captados. Infelizmente, muitas prefeituras perdem emendas parlamentares por falta de projetos. Muito dinheiro é perdido por falta de bons projetos dos gestores”, explicou o consultor do Tesouro Estadual, Eduardo Araujo.

“Rede de Líderes Públicos”

A “Rede de Líderes Públicos”, em recursos federais, é constituída por 150 servidores de órgãos estaduais e de prefeituras, com o objetivo de compartilhar experiências na área de convênios e emendas parlamentares federais.

A iniciativa faz parte de um Acordo de Cooperação Técnica com Ministério da Economia e de um plano do Tesouro Estadual para ampliar o recebimento de transferências voluntárias federais para o Espírito Santo.

As prefeituras interessadas em participar do projeto podem solicitar informações pelo e-mail [email protected]

