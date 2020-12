Escola de São Mateus conquista prêmio na 17ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia

A Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) XIII de Setembro, localizada em área de assentamento no município de São Mateus, conquistou o 3º lugar na categoria Tema Geral, da 17ª Semana Estadual de Ciência e tecnologia, com o projeto “Criação de minhocas: processo de reciclagem de resíduos orgânicos”. Além disso, a escola ganhou uma bolsa da Federação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

A pesquisa foi realizada pelos estudantes Ellis Regina Ouverney Soares, Nathália de Santana Fonseca, Cayck Fontoura Neves Rodrigues e Dayanny Ouverney Batista, com orientação da professora Aleilda Ouverney de Souza.

Segundo a professora, diante da realidade local, é possível abordar a temática proposta no projeto, correlacionando à ciência e tecnologia, já que a ciência se refere a qualquer conhecimento ou prática que gere conhecimento.

“São duas grandes conquistas: subir ao pódio através da participação na Feira Estadual e receber uma bolsa para continuar com o projeto por meio da Fapes”, disse a professora.

Assista ao vídeo da apresentação do Projeto: https://semanact.es.gov.br/

Saiba sobre a 17ª Semana Estadual de Ciência e tecnologia: https://semanact.es.gov.br/.

