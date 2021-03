Escola de Muqui se destaca por desenvolver experienciais digitais

A Secretaria da Educação (Sedu) tem incentivado as escolas estaduais a desenvolverem ações com experienciais digitais, por meio da equipe Sedu [email protected], com oferta de cursos, formações e apoio aos professores. E uma das unidades escolares que tem se destacado pela busca em ações nessa área é a Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Marcondes de Souza, localizada em Muqui.

Recentemente a unidade escolar foi convidada a participar de uma live exclusiva para apenas 15 escolas do Brasil, sobre o Change The Game, programa desenvolvido para apoiar e incentivar a representatividade feminina no mundo dos jogos.

Um dos professores da Escola, engajado na área digital, Victor Anequim Guimarães, tem a chancela de Google Educator 1 e Google Educator 2. Ele desenvolveu um trabalho intitulado “Imersão em Realidade Aumentada e Roteiros Interativos com o Google”. Com esse trabalho, o professor foi o único do Brasil a ser convidado a participar do I Congreso Hispanoamericano – GEG Asunción, organizado pelo Grupo de Educadores Google do Paraguai, que reuniu educadores de 11 países: Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, Guatemala, México, Paraguai e Peru.

“Com o nome da Escola em que eu trabalho e graças à Sedu tive essa maravilhosa oportunidade de me aprimorar no campo tecnológico”, disse o professor.

O trabalho “Imersão em Realidade Aumentada e Roteiros Interativos com o Google” propõe roteiros interativos utilizando ferramentas do Google Arts & Culture e do Google Expedições para aumentar o engajamento entre docentes e alunos no ensino híbrido.

“Só tenho a agradecer pela valorização do meu trabalho que é em busca de uma educação equânime e de qualidade para meus alunos e que promova o compartilhamento e engajamento de meus colegas. O conhecimento é algo a ser sempre compartilhado para a formação de uma juventude autônoma, solidária e competente, e é nisso que acredito. Sempre contei e conto com a parceria da equipe Sedu [email protected], que é um verdadeiro farol em mares de incertezas quando elas surgem: sempre atenciosos e buscam sempre oferecer um suporte de excelência para nós professores”, enfatizou Victor Guimarães.

Assista a reapresentação do “I Congreso Hispanoamericano – GEG Asunción”:

Parte I: https://www.youtube.com/watch?v=eUaup2NakWw&ab_channel=GEGAsunci%C3%B3n

Parte II: https://www.youtube.com/watch?v=32WJB2zTTzg&feature=youtu.be&ab_channel=GEGAsunci%C3%B3n

Sedu [email protected]

O Programa Sedu [email protected] busca expandir as oportunidades de aprendizagem dos estudantes por meio da experiência digital. A proposta é desenvolver cultura/experiência digital integrada ao desenvolvimento e fortalecimento do currículo escolar, com formação e assessoramento aos professores, uso de metodologias ativas, estímulo ao engajamento dos estudantes e a produção de conhecimento e valorização das produções escolares.

Saiba mais: https://sedudigital.edu.es.gov.br/

