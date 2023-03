Escola de Muqui recebe biblioteca itinerante do Monumento Natural Serra das Torres

O Projeto Biblioteca Itinerante do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) segue incentivando a leitura e a sensibilização ambiental nas escolas do entorno das Unidades de Conservação. Desta vez, o projeto chegou para levar conhecimento aos alunos da Escola Municipal Fortaleza, em Muqui, que fica na região do Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast).

A Biblioteca Itinerante do Monast conta com um novo acervo de aproximadamente 150 livros e chegou na escola, nessa terça-feira (28), onde ficará por 45 dias, atendendo a 20 alunos do 4º e 5º ano. Durante esse período, os alunos terão acesso a diversos livros, que abordam temas como meio ambiente, sustentabilidade, fauna, flora e literatura infantil. Fantoches, diário de leitura, adesivos e figurinhas são os materiais lúdicos-didáticos que acompanham o projeto.

Com o projeto Biblioteca Itinerante, os alunos de Fortaleza terão a oportunidade de conhecer novas histórias, adquirir novos conhecimentos e, ao mesmo tempo, aprender sobre a importância da preservação ambiental. A leitura contribuirá ainda para o desenvolvimento da criatividade e da imaginação, além de ser uma ferramenta fundamental para a formação crítica dos estudantes.

“Aguardamos ansiosos para reiniciar a Biblioteca Itinerante neste ano de 2023. Esse é o primeiro ano que a escola de Fortaleza recebe o projeto. É um momento de grande felicidade e satisfação, especialmente quando se trata de uma iniciativa que visa à mobilização de uma comunidade escolar para a importância da proteção do meio ambiente, como é o caso do projeto destinado a proteger o Monast”, ressalta a servidora do Iema que atua no Monumento, Janine Marta Scandiani.

A Biblioteca Itinerante do Monast conta com o apoio da Vale, que doou os materiais utilizados nela, como baús e livros, por meio do acordo de cooperação técnica assinado com a empresa em 2020, para apoio nas atividades de proteção ecossistêmica de Unidades de Conservação (UCs).

