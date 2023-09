Escola de Laranja da Terra é classificada para etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Geografia

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Luiz Jouffroy, localizada em Laranja da Terra, vem participando da Olimpíada Brasileira de Geografia desde 2018. Neste ano, 20 equipes da Escola Luiz Jouffroy participaram das três etapas da fase Estadual, em que 19 delas ganharam medalhas. Foram oito de ouro, oito de prata e três de bronze.

Essa olimpíada é voltada para os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio. Os alunos participantes da Olimpíada precisam demonstrar a capacidade de análise e interpretação dos fenômenos geográficos e geocientíficos de modo integrado.

“A olimpíada permite abrir novos horizontes para o ensino da Geografia, além de aumentar a visão de mundo dos estudantes. As atividades impulsionam a curiosidade e o desenvolvimento do pensamento crítico, estimulando cada um dos alunos a buscar melhores resultados para si e para a escola”, disse o professor de Geografia Natanael Grossi Moreira.

Uma das equipes medalhistas de ouro, formada pelos estudantes Gabriel Aigner, Mariana Jarske Navarro e Henrique Dumer, da 3ª série do Ensino Médio, foi selecionada como representante das escolas públicas do Espírito Santo, para a fase Nacional da Olimpíada, que será realizada na cidade de Campinas, em São Paulo, no mês de novembro.

“Estou muito feliz com essa nova possibilidade de demonstrar ainda mais o nosso empenho, por termos conseguido estar presente na etapa nacional do ano passado. Agora, sabemos exatamente em quê focar, tanto nos pontos fortes quanto nas fragilidades, e chegar aonde queremos chegar, que é sermos medalhistas nacionais”, falou o estudante Gabriel Aigner.

Para o aluno Henrique Dumer, essa é uma olimpíada diferenciada. “A Olimpíada Brasileira de Geografia é uma olimpíada diferente das outras, porque testa não só o nosso conhecimento, mas a vontade e dedicação também. É um orgulho imenso representar as escolas públicas do nosso Estado na fase nacional. Vamos lutar para trazer muitas medalhas para o Espírito Santo e para a Escola Luiz Jouffroy”, disse o estudante.

