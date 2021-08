Escola de Itarana aplica prova da 1ª fase da 16ª OBMEP

As escolas inscritas na 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) tiveram até essa terça-feira (03) para aplicarem a prova da 1ª fase. Uma das unidades participantes foi a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Alto Jatibocas, localizada em Itarana.

Este ano, em vez de receberem uma prova impressa, os alunos puderam realizar no modelo híbrido. Os alunos que têm smartphones fizeram em seu próprio aparelho, enquanto os alunos que não tinham nenhum dispositivo, realizaram no formato impresso.

De acordo com o professor de Matemática Ramon Freitas, o modelo foi um sucesso. “Cerca de 80% dos alunos realizaram a prova usando o formato digital. De início ficamos um pouco receosos se os alunos iriam conseguir realizar as provas neste novo formato, uma vez que sempre fizeram exclusivamente de forma impressa, no entanto, o formato foi um sucesso, melhor do que imaginávamos”, contou.

Ainda esta semana, a escola irá divulgar os alunos que foram selecionados para realizar a segunda fase. A diretora Luzineti Marquez Coan falou sobre a OBMEP: “Vimos que é possível a tecnologia mudar os rumos da educação, contribuir com o meio, e facilitar o acesso de todos os alunos. Sem ela, alguns de nossos alunos estariam de fora da Olímpiada. Quanto mais usarmos a tecnologia para beneficiar as pessoas, mais avançaremos, seja na educação, na saúde, no ambiente”, disse a diretora.

Saiba mais sobre a OBMEP: http://obmep.org.br/index.htm

