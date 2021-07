Escola de economia abre mais 50 vagas de emprego remoto; veja as oportunidades

Reprodução: ACidade ON Vagas são para gerente de marketing, desenvolvedores e designers

A Conquer, escola de negócios da nova economia, está com mais de 50 vagas de emprego abertas para diferentes posições . O destaque é para as vagas para as áreas de tecnologia, comercial e de marketing. Os interessados devem acessar o site da empresa .

No mês de junho, a empresa recebeu um aporte minoritário da holding de educação Wiser e está em expansão, tendo como objetivo de dobrar o número de colaboradores.

De acordo com a gerente de Gente e Gestão da Conquer, Ana Júlia Archer, as vagas são para trabalho remoto , podendo receber candidatos de todo o Brasil. Porém,há a possibilidade do formato de trabalho tornar híbrido , após a pandemia, para quem quiser retornar ao escritório.

Entre as funções disponíveis estão: Product Manager, Product Owner, Engenheiro de Dados, Desenvolvedores Fullstack, Gerente de Marketing, Designer Sênior, Social Media, entre outras.Além disso, ha oportunidades para Gerente de Customer Experience, especialistas na área comercial e analistas para quase todos os times da empresa.

Os benefícios oferecidos pela escola são: vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde, bolsas em todos cursos da Conquer, convênio com Sesc, seguro de vida, equipamentos para home-office e programa de bem-estar.