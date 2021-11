Escola de Cariacica promove projeto ‘Momento Diálogos’

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Hunney Everest Piovesan, de Cariacica, realiza, nesta quarta-feira (24), mais um encontro do projeto “Momento Diálogos”, com o tema “O uso do celular faz mal? O que diz a neurociência?”. A transmissão será realizada pela plataforma Google Meet, às 14 horas. O link para participar será disponibilizado 15 minutos antes nos canais da escola no Instagram e no Facebook.

Na última terça-feira (16), o tema do encontro foi “Amor e suas Manifestações”. O projeto é realizado pelo professor José Paulo Nascimento, por meio da disciplina de Estudo Orientado.

