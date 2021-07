Escola de Cariacica promove projeto de arrecadação de kits de higiene

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Theodomiro Ribeiro Coelho, que atende na modalidade Integral Integrado ao Ensino Técnico, vem mobilizando a comunidade escolar para colaborar com a campanha “TPM: Tudo Pode Mudar”, de arrecadação e distribuição de material de higiene pessoal feminino.

A ideia surgiu após a veiculação de uma reportagem sobre “pobreza menstrual” e as consequências na autoestima das adolescentes que, por muitas vezes, faltam às aulas por não terem acesso a absorventes descartáveis em quantidade suficiente.

Com o intuito de resgatar o sentimento da dignidade íntima feminina, a ação já conseguiu beneficiar um grupo de 50 adolescentes cadastradas no CadÚnico, com o kit composto por um pacote de absorventes, papel higiênico, sabonete, chocolate e uma mensagem com instrução de como descartar corretamente os absorventes utilizados.

Sobre o projeto, a diretora escolar Lígia Helena de Freitas ressaltou que a intenção é aumentar o número de estudantes assistidas com o kit e realizar a ação mensalmente. “Conscientizamos as meninas a acreditarem que este é um momento de falta de recursos passageiro e que a escola, por meio dos cursos técnicos, oferece a oportunidade para o futuro delas”, enfatizou.

