Escola de Apiacá vencedora de Prêmio é recebida no Fórum Des. José Fortunato Ribeiro

O Fórum Desembargador José Fortunato Ribeiro, localizado no município de Apiacá, teve o prazer de abrir as portas, na última terça-feira (05), para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cândida Póvoa, ganhadora do Prêmio Shell de Educação Científica 2023, a qual foi prestigiada pela grande conquista.

Com o intuito de incentivar estudantes e professores a desenvolverem um papel fundamental de transformação por meio da inovação nas áreas da energia, água e alimentação, a premiação reconheceu dois dos três projetos submetidos e desenvolvidos por grupos da Instituição. Sendo o primeiro um dispositivo eletrônico e autossustentável que bombeia a água pluvial armazenada em uma caixa d’água da escola, auxiliando na redução de gastos e no aproveitamento e utilização da água.

Já o segundo projeto, foi estruturado no estabelecimento de pontos voluntários de entrega de óleo de fritura usado em residências, os quais foram direcionados para um órgão licenciado que produz sabão e biodiesel, diminuindo, assim, os impactos que os descartes inadequados desses materiais acarretam para o meio ambiente.

Um dos grupos desenvolvedores do projeto vencedor visitou o Fórum, onde foram parabenizados e homenageados pelo magistrado Evandro Coelho de Lima e pelas servidoras e servidores, bem como pelas colaboradoras e colaboradores do local. Além disso, a visita foi um momento de incentivo ao desenvolvimento infantil e a realização de projetos sustentáveis e de conscientização ambiental.

“Antes de demonstrar reconhecimento em razão da premiação relativa ao Prêmio Shell da Educação 2023 pelos alunos do 9º ano da EEEFM Cândida Póvoa, recebê-los foi uma oportunidade de abrir as portas do Poder Judiciário local para a comunidade. Isso porque, como se sabe, experimenta-se um natural distanciamento da população no nosso dia a dia. Assim é que, na ocasião, tivemos a oportunidade de explicar o funcionamento das atividades forenses aos alunos, inclusive quanto ao Processo Judicial Eletrônico, no intuito de despertar o interesse dos jovens pela tecnologia. Foi uma experiência gratificante”, disse o juiz Evandro Coelho de Lima.

