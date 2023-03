Escola de Afonso Cláudio desenvolve projeto de robótica

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Elvira Barros, localizada no município de Afonso Claudio, desenvolveu uma atividade de pesquisa com estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. O objetivo é que os alunos possam, além de aprender utilizando a prática da matéria, despertar o raciocínio lógico.

A atividade será desenvolvida ao longo do trimestre e faz parte da apostila ProgramaÊ do curso “Eu,Robô”. O projeto consiste em interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos; identificar padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais; e realizar mapeamentos a partir da escola, para redução de acidentes e danos ambientais nas cidades.

“O trabalho em grupo promove uma troca enriquecedora de ideias e experiências, e eles conseguem perceber que do papel podem fazer grandes projetos”, afirmou a professora de Biologia Keila Camporês.

