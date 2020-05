Escola da Magistratura promove curso a distância sobre o sistema e-Jud na próxima sexta, 29

A iniciativa é destinada a servidores do Poder Judiciário Estadual que atuam com Processo Judicial Eletrônico e será transmitida ao vivo por meio de plataforma digital de acesso gratuito.

Na próxima sexta-feira (29), a Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo (Emes) promoverá um curso a distância com o tema “Atualização no Sistema e-Jud: Melhorias no Controle de Prazos Relacionados a Presos Provisórios”, ministrado pelo servidor Jones Roberto Avelino Junior, que atua na Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça (TJES).

O curso tem por objetivo apresentar as novas implementações do sistema eletrônico, no qual o instrutor abordará a utilização da central de notificações e os aprimoramentos no cadastro e relatório de presos provisórios.

A iniciativa é destinada a servidores do Poder Judiciário Estadual que atuam com processo judicial eletrônico. O encontro virtual terá duração de 2 horas, ocorrendo de 9 às 11 horas da manhã de sexta-feira (29), e será transmitido ao vivo, por meio de plataforma digital de acesso gratuito.

As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas, de acordo com a capacidade da plataforma. Para se inscrever, clique aqui.

