Escola da Magistratura oferece curso de Bens Digitais no Direito das Famílias e das Sucessões

No dia 14 de julho, das 8h30 às 11h30, a Escola da Magistratura do Espírito Santo (Emes) promoverá um curso de Bens Digitais no Direito das Famílias e das Sucessões, 100% digital e gratuito para todo o corpo do Poder Judiciário do Estado, ministrado pelo advogado e professor Marcos Jorge Catalan.

A ação atende às determinações da Resolução TJES 12/2021, que define o Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para o período de 2021 a 2026, a partir de diretrizes do macrodesafio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aperfeiçoamento da gestão de pessoas, e do objetivo estratégico do TJES, consolidar a valorização de magistradas e magistrados, servidoras e servidores.

A formação, visando entender como os bens digitas, como fotografias, redes sociais, pendrives, lotes no metaverso, entre tantos outros materiais de acervos digitais, devem ser tratados em relações parentais, conjugais e sucessórias, contará com os seguintes temas:

Bens digitais: noções propedêuticas;

Uma lista incompleta de bens digitais;

Bens digitais na vida em família;

Bens digitais na sucessão legítima e testamentária; e

Mapeando bens digitais.

Devido à capacidade suportada pela plataforma que transmitirá o curso e às especificidades da metologia adotada, as vagas são limitas. As inscrições já podem ser realizadas através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0PSfCfRxB2_8CWfffVVX_u2py15HDBpLwGiWSjHcZ4Db29g/viewform.

Vitória, 20 de junho de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social

Texto: Layna Cruz (com informações da Emes)| [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES