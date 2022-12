Esclarecimento sobre o atendimento da Polícia Federal ao público no Estado de São Paulo

São Paulo/SP – A Polícia Federal informa que foi necessário readequar o contrato de terceirização de seu pessoal de apoio administrativo em todo o estado de São Paulo.

Policiais federais e servidores administrativos do órgão manterão em funcionamento todos os serviços essenciais no período de 28/12 a 13/01, sem prejuízo para as atividades de investigação criminal e plantão policial.

Não haverá qualquer alteração nas atividades de controle de fronteiras em portos e aeroportos. O atendimento dos Postos de Emissão de Passaportes em shoppings continua normal. A entrega de passaportes encaminhados pela Casa da Moeda não será afetada e a emissão de passaportes de emergência, sujeita à comprovação, segue sem alteração.

Para mais detalhes sobre o atendimento na Superintendência Regional de São Paulo e nas delegacias da PF no Estado, acesse o site da PF: https://www.gov.br/pf/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/quem-e-quem/superintendencias-e-delegacias/sao-paulo/superintendencia-regional-de-sao-paulo.

Setor de Comunicação Social

Superintendência Regional de Polícia Federal em São Paulo

E-mail: [email protected]

Contato: (11) 3538-5013