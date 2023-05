ES vai receber R$ 3,4 milhões para reduzir fila de cirurgias eletivas

Atualmente, 11.337 pessoas aguardam internação para procedimento eletivo, segundo informou a Secretaria de Estado da Saúde

O Ministério da Saúde liberou recursos para reduzir a fila de espera por cirurgias no Sistema Único de Saúde (SUS) em 20 estados além do Distrito Federal e o Espírito Santo é um deles. O valor representa mais de R$ 137 milhões liberados. Lançado em fevereiro, o Programa Nacional de Redução das Filas terá investimento total de R$ 600 milhões em 2023.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que, até o momento, o governo federal enviou R$ 3,4 milhões em recursos, dos anunciados R$ 11 milhões, o que representaria 15% do necessário.

A pasta ressaltou, por meio de nota, que o governo do Estado está empenhado em fornecer o montante necessário para que a Sesa possa atingir a meta de cirurgias ao longo do ano. Atualmente, 11.337 pessoas aguardam internação para procedimento eletivo no Estado.

No planejamento total feito pela secretaria, está prevista a execução de 110 mil procedimentos eletivos no ano de 2023. A realização será gradual e terá o objetivo de reduzir o tempo de espera da população pelos procedimentos.

De janeiro até essa segunda-feira (22), foram realizadas 40.701 cirurgias, de acordo com a Sesa.

Inicialmente, estão sendo realizados procedimentos de oftalmologia, ortopedia e ginecologia para os pacientes com maior gravidade e que aguardam há mais tempo.

No país

Vinte e quatro estados já aderiram ao programa: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

As portarias de Mato Grosso, Pará e Sergipe serão publicadas no Diário Oficial da União nos próximos dias. O Ministério da Saúde aguarda a elaboração dos planos dos demais estados para realizar as análises.

O programa do governo federal também prevê estratégias para garantir equipes cirúrgicas completas e melhorar o fluxo de atendimento em todo o Brasil.

Cada estado estabeleceu as cirurgias prioritárias, de acordo com a realidade local. Entre os procedimentos mais listados pelas unidades federativas, estão cirurgia de catarata, retirada da vesícula biliar, laqueadura, cirurgia de hérnia, vasectomia e retirada do útero.

A fila de cirurgias eletivas do sistema público de saúde, entre os estados que já aderiram ao Programa Nacional de Redução das Filas, chega a 924 mil procedimentos, segundo dados dos planos aprovados e enviados ao Ministério da Saúde.

Conforme o recebimento de novos planos estaduais, o número de filas pode sofrer alteração. Com os recursos liberados, as secretarias de saúde estaduais e municipais poderão realizar mais de 360 mil cirurgias dessa fila.