ES vai importar produtos à base de cannabis

A localização geográfica e os incentivos fiscais do Espírito Santo fizeram com que o estado capixaba chamasse a atenção da indústria farmacêutica.

A categoria começa a se movimentar após a regulamentação da fabricação e venda dos produtos à base de maconha no Brasil, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O cultivo da planta segue vetado em território brasileiro. Para superar esse obstáculo, as empresas que se instalarem nesse mercado vão precisar importar os produtos. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), 17 pacientes já recebem esse tipo de medicamento no Espírito Santo.

“Pacientes com recomendação e receita médica para o uso de produtos com THC e/ou CBD, substâncias presentes na planta, vão poder comprar os medicamentos direto nas farmácias. Isso evita a demora e facilita o tratamento”, concluiu o empresário Valter Luis Macedo de Carvalhaes Pinheiro, proprietário de uma distribuidora de medicamentos.

O empresário, que atua na distribuição de medicamentos farmacêuticos e hospitalares no ES, escolheu o estado capixaba para receber todas as suas importações. Especialistas acreditam no faturamento acima de R$ 4 bilhões nos próximos três anos.

(*Sesa)