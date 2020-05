ES termina o mês de maio com mais de 600 mortes por coronavírus

Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do Estado.

O Espírito Santo registrou, neste domingo (31), 604 mortes por Covid-19. O número total de casos confirmados chegou a 13.690, sendo que 3.298 são profissionais da saúde. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do Estado.

No acumulado deste domingo, a comparação com os dados divulgados nesse sábado (30) mostra um aumento de 21 mortes e 253 novos casos da doença. Até o momento, 7.732 pessoas estão curadas e 47.373 testes foram feitos.

Vale ressaltar que a confirmação de casos é lançada no sistema utilizado pelo Governo do ES no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo para a doença.

O sistema usado pelo Espírito Santo para atualizar os números também contabiliza pacientes residentes em outros estados que fizeram a testagem em cidades capixabas.

Bairros e municípios com mais casos

O município com o maior número de casos é a Serra (2.508), seguido de Vitória (2.453), Vila Velha (2.423), Cariacica (1.831) e Colatina (311).

No ranking dos bairros, Jardim Camburi, em Vitória, lidera com 339 casos. Em seguida está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 304 casos. Depois, Itapuã (208), também em Vila Velha. Praia do Canto (179) e Jardim da Penha (172), em Vitória, vêm em seguida.

Mortes

Os municípios que registraram o maior número de mortes até agora foram Serra (157), Vila Velha (99), Vitória (96), Cariacica (92) e Marataízes (15).

A maioria dos mortos é idosa, e está nas faixas etárias entre 70 e 79 anos (151); 60 a 69 anos (134); 80 a 89 anos (125) e acima de 90 anos (37).

Profissionais de saúde

De acordo com o painel, 3.298 profissionais de saúde do Espírito Santo testaram positivo para Covid-19.

O maior número de casos entre profissionais da saúde está em Vitória, onde 729 deles estão com a doença. Em Vila Velha, são 668 e, na Serra, 624. Cariacica tem 389 profissionais da saúde com coronavírus.

Quatro mortes entre profissionais da saúde aparecem no Painel Covid-19. Duas eram moradoras de Serra e Colatina. Os outros dois são das cidades de Pompéia, em São Paulo, e Nanuque, em Minas Gerais.

Leitos

Em todo o Espírito Santo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 está em 80,23% neste domingo (31). Ao todo, 426 pacientes estão internados em leitos de UTI e 412 em leitos de enfermaria.

No detalhamento por região de saúde, a Região Metropolitana tem o maior percentual de ocupação, com 88,19%. Já os leitos de enfermaria estão 72,93% ocupados.

Os pacientes em investigação por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) ficam em leitos de UTI de isolamento; sendo confirmados, são levados para unidades de UTI exclusivas para pacientes com Covid-19.