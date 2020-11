ES tem triunfo parcial sobre royalties do petróleo no Supremo

Nesta quinta-feira (19), no final do dia, o governador Renato Casagrande foi recebido pelo ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Fux, que prometeu a retirada de pauta da matéria que trata dos royalties do petróleo.

O tema que gerou discussão em torno dos royalties se arrasta desde 2012, quando o Congresso aprovou uma lei com novas regras de distribuição dos recursos gerados pela indústria do petróleo.

Mas com a promessa do ministro Fux , produtores do Espirito Santo ganham uma sobrevida pelo menos até março do ano que vem, e evitam a perda de receita, em torno de R$ 185 bilhões dos cofres do estado e dos municípios capixabas.

Renato Casagrande esteve nesta reunião com Fux acompanhado do procurador do ES em Brasília, Erfem Ribeiro Santos