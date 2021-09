ES tem novo alerta de chuvas intensas para 17 cidades

Também há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios nas cidades com tais áreas de risco

Um novo alerta para chuvas intensas foi emitido para 17 cidades capixabas, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é válido até as 11 horas desta sexta-feira (03).

Segundo o Inmet, nas cidades listadas pode chover com intensidade entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). Também há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios nas cidades com tais áreas de risco.

O alerta amarelo é válido para os seguintes municípios: Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Barra de São Francisco, Colatina, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Mantenópolis, Marilândia, Mucurici, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Ponto Belo, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Vila Pavão

O Inmet orienta a população a evitar enfrentar o mau tempo; observar a alteração nas encostas; desligar, se possível, aparelhos elétricos e quadro geral de energia; em caso de situação de inundação ou similar, proteger seus pertences da água envoltos em sacos plásticos; e acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193) para obter mais informações.

Quando o sol deve voltar a predominar no Espírito Santo?

Segundo o Incaper, o sol deve voltar a aparecer na sexta-feira (03). No entanto, nuvens ainda irão marcar presença no céu. Chuvas rápidas são esperadas para a Grande Vitória e as regiões Norte, Noroeste, Nordeste e Serrana do Estado. As temperaturas não devem variar.

No sábado (04), há previsão de chuva apenas para a região Nordeste. A temperatura deve subir um pouco em todo o Estado. Veja:

Na Grande Vitória, os termômetros devem registrar mínima de 20°C e máxima de 28°C.

Para a região Sul, as áreas menos elevadas devem registrar temperatura mínima de 19°C e máxima de 31°C, e nas mais altas mínima de 17°C e máxima de 27°C.

Nas áreas menos elevadas da região Serrana devem registrar mínima de 18°C e máxima de 26°C. Nas áreas altas, mínima de 14°C e máxima de 25°C.

Para a região Norte, é esperado temperatura mínima de 20°C e máxima de 28°C.

Já nas áreas menos elevadas da região Noroeste, os termômetros devem marcar mínima de 20°C e máxima de 31°C.

Na região Nordeste, a temperatura varia entre 20°C e máxima de 28°C.

