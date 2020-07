ES tem mais 38 mortes por covid-19; total de infectados chega a 69,4 mil

Em 24 horas foram registrados mais 1.345 casos da doença no estado. Ao todo, 2.174 pessoas já morreram em decorrência da doença

Em 24 horas, o Espírito Santo registrou 38 novas mortes e 1.345 casos foram confirmados. Com a atualização dos dados, o número de óbitos provocados pela covid-19 subiu para 2.174 e o de casos confirmados para 69.463. Ao todo, 47.416 pacientes se recuperaram da doença.

As informações foram divulgadas, por volta das 16h50 desta sexta-feira (17), no Painel Covid-19, plataforma digital da Secretaria de Saúde do Estado que mostra as notificações da doença, em tempo real.

Além dos números levantados pela rede pública, o sistema também inclui os dados da rede particular do Estado e de todos os municípios.

Maior número de casos

Vila Velha, com 10.734 casos confirmados, continua sendo o município capixaba com o maior número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Em segundo lugar aparece a Serra, com 9.790 casos e, em terceiro lugar, está Vitória, que contabiliza 9.742 casos.

Ainda segundo o painel, Jardim Camburi, em Vitória, segue sendo o bairro com o maior número de casos confirmados no Espírito Santo. Ao todo, 1.294 pessoas foram infectadas na região. Praia da Costa, em Vila Velha é o segundo bairro, com 1.176 casos.