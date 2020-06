ES tem 937 mortes e 23.391 casos confirmados de Covid-19

.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), autorizou o repasse de R$ 845.232,55 para as obras de reformas da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Professor Renato José da Costa Pacheco, localizada no bairro Jardim Camburi, em Vitória. A cerimônia virtual, transmitida ao vivo pelas redes sociais, foi realizada na tarde desta quarta-feira (10), com a participação do governador Renato Casagrande.

“Jardim Camburi é um bairro muito grande, o maior do nosso Estado, e a Escola Renato Pacheco é muito importante e tradicional, além de uma referência para todos nós. Desde janeiro do ano passado retomamos uma relação de parceria com a Capital e isso irá continuar até o final do nosso mandato. Inauguramos a Avenida Leitão da Silva no primeiro ano e demos ordens de serviço do Portal do Príncipe, de centro de educação infantil e escolas”, frisou o governador.

Casagrande também lembrou as ações do Governo do Estado na área da educação durante o período de pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). “Aproveito esse momento para tratar do que estamos vivendo. Vamos para quase três meses de suspensão das aulas e neste tempo organizamos o aplicativo chamado EscoLAR. Estamos produzindo um conteúdo capixaba para as aulas virtuais mantendo a ligação da família com a escola. Manter esse vínculo do aluno com o professor é fundamental”, afirmou.

A obra na Escola Renato Pacheco, que atende a mais de 1.200 alunos, já deve ter início neste mês e a previsão é que seja concluída em 365 dias. As intervenções contemplam a reforma da quadra poliesportiva e urbanização da área externa, bem como uma reforma geral nos vestiários com troca dos revestimentos danificados e chuveiros, adaptação dos banheiros para Pessoas com Deficiência (PCD) e às normas de acessibilidade, além da adequação dos ambientes às normas de prevenção e combate a incêndio.

No bloco escolar, serão realizados serviços na cobertura, para solução dos constantes problemas na época das chuvas, bem como a reforma pontual nos banheiros dos alunos, substituição do piso emborrachado na rampa de acesso ao segundo pavimento por granilite antiderrapante e pintura de toda fachada externa e muro da escola.

Também haverá tratamento e pintura de todas as grades de proteção, portões e gradis, limpeza geral do terreno e adequação dos ambientes às normas de prevenção e combate a incêndio, substituição de lâmpadas tubulares fluorescente por lâmpadas de LED e troca de aparelhos danificados.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

(27) 98895-0843

Assessoria de Comunicação da Sedu

Mirela Marcarini / Geiza Ardiçon

(27) 3636-7705/ 7706/ 7766/ 7888 / 99956-2479 / 99802-9043

[email protected] / [email protected]