ES tem 9.959 casos confirmados e 418 mortes por Covid-19

As cidades de risco alto vão ter que adotar medidas de restrição em atividades econômicas, principalmente no comércio

Doze municípios do Espírito Santo vão estar enquadrados como risco alto a partir deste domingo (24). Isso porque o governo vai considerar novas variáveis para classificar os municípios como de risco leve, moderado, severo ou extremo.

Os municípios são: Presidente Kennedy, Marataízes, Alfredo Chaves, Afonso Cláudio, Viana, Cariacica, Serra, Vitória, Vila Velha, Santa Teresa, Fundão e Boa Esperança. As cidades terão que adotar medidas de restrição em atividades econômicas, principalmente no comércio.

Nesses municípios, a atividade econômica funciona de forma parcial. O comércio, por exemplo, só é autorizado a funcionar de segunda a sexta, em um sistema de alternância entre os segmentos.

Variáveis

A nova matriz de risco levará em consideração, além do coeficiente de incidência do coronavírus nos municípios — quantidade de casos confirmados — e do percentual de leitos ocupados, que já são considerados na atual matriz, a taxa de letalidade da doença, o índice de isolamento e o percentual de pessoas acima dos 60 anos.

Cada uma dessas variáveis terá um peso na classificação da ameaça nos municípios. O coeficiente de incidência terá peso de 50%, as taxas de letalidade e de isolamento, 20% cada uma, e o percentual de idoso, 10% de peso. Com base nisso, será feito um cálculo matemático que estabelecerá o nível de ameaça do coronavírus em cada cidade.

Além disso, o fator de vulnerabilidade, que é a taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19, seria levado em consideração na hora de definir a situação do município nessa nova matriz de risco. Uma taxa de ocupação de até 50% é considerada adequada; entre 51% e 80% de ocupação, há uma situação de alerta; de 81% a 90%, o grau de vulnerabilidade é considerado crítico; e acima de 91%, entre-se no chamado plano de crise, podendo-se adotar medidas mais rígidas nas cidades com risco extremo.

(*Folha Vitória)