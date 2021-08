ES tem 7 casos confirmados da variante delta da Covid-19, diz governador

“O MS [Ministério da Saúde] confirmou o registro de 7 casos da variante Delta no ES. Reforço a necessidade de mantermos os cuidados e os protocolos de prevenção, sobretudo, vacinar-se na primeira oportunidade com a D1 e a D2. Diante de qualquer sintoma, mesmo vacinado, procure um ponto de testagem”, disse o governador em uma rede social.

Até o momento, os casos confirmados da variante não têm relação com nenhuma morte, de acordo com o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes.

“Até o presente momento, os sete casos não estão relacionados a nenhum óbito. No entanto, já temos quase 12 mil óbitos pelas demais variantes que já estão circulando no Espírito Santo. Nós queremos destacar que se trata da mesma doença, uma variante mais transmissível mas que encontra no Espírito Santo um avanço importante da vacinação”, apontou em um vídeo encaminhado via assessoria.