ES tem 395 pacientes à espera de córneas e Bahiense pede rapidez para cirurgias

O Espírito Santo tem 395 pacientes à espera do transplante de córnea, segundo informações dos gestores da saúde capixaba. Diante de um quadro que se agravou ao longo da pandemia, o deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (sem partido) pede rapidez para que haja captação dos órgãos e as respectivas cirurgias.

No primeiro semestre deste ano, o assunto ganhou destaque no Estado com a aprovação do Projeto de Lei 60/2021, de autoria do deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido), que permitiria as captações das córneas de corpos que estivessem no Departamento Médico Legal (DML), no Serviço Médico Legal (SML) e no Serviço de Verificação de Óbitos (SVO).

“Foi aprovado, de forma unânime, pela Assembleia. Por essa ação, haveria uma chance imensa de encontrar possíveis doadores, visto que entram, em média, 7 mil corpos por ano para as devidas liberações. Antigamente, havia uma servidora que fazia toda essa verificação e a fila de espera chegou a ficar zerada. Agora, não há mais ninguém que faça isso e a população paga um preço muito alto. Há pessoas nesta fila de espera que deixaram de trabalhar e que eram o pilar de sustento de suas famílias”, ponderou o deputado.

O projeto de lei do parlamentar foi vetado pelo governo estadual. Com o aumento de pacientes no aguardo pelo transplante, o deputado pede agilidade das autoridades responsáveis. “Seria interessante a Secretaria de Estado da Saúde criar políticas para verificar mais possibilidades de captação dos órgãos. Existe a Fundação Inova, que pode ser importante para isso”.

O transplante de córneas é o procedimento do gênero de transplantes mais realizado no mundo e capaz de curar diversos tipos de doenças relacionadas aos olhos. No Espírito Santo, antes mesmo da pandemia, já havia lista de espera e o problema se acentuou com a redução das cirurgias eletivas.