ES tem 1.879 mortes e 56.703 casos confirmados de Covid-19

.

A Galeria Homero Massena (GHM) está com uma pesquisa aberta para atualizar os dados de artistas que já expuseram suas obras no espaço nos últimos vinte anos. O objetivo é colher informações precisas sobre as exposições e trabalhos expostos, além de identificação étnico-racial, identidade de gênero, entre outras.

A pesquisa reforça uma preocupação sobre questões identitárias importantes para nortear as políticas de acesso e pertencimento no sistema da arte capixaba e seus reflexos nacionais. O questionário faz parte do trabalho promovido pelos setores do educativo e de acervo, e posteriormente, estão previstas ações e material educativo sobre pontos pertinentes dos dados colhidos.

Já expôs seus trabalhos na Galeria Homero Massena? Responda o formulário e colabore com a pesquisa. Acesse o link: https://forms.gle/qrB9jNcShertRBjk8

