ES Solidário faz repasse de 1.500 cestas verdes em Sooretama, Montanha e Grande Vitória

O ES Solidário, programa do Governo do Estado coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), realizou, nessa quinta-feira (11) e nesta sexta-feira (12), o repasse de 1.500 cestas verdes para os municípios de Sooretama, Montanha e também na Grande Vitória. Os alimentos foram distribuídos para pessoas em situação de vulnerabilidades social e econômica.

A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, esteve em Sooretama para as entregas, que ocorreram na Quadra Poliesportiva “Jefferson Julião da Silva“, nessa quinta-feira (11). “Com muita satisfação, estivemos em Sooretama para a entrega de 500 cestas verdes, que são fruto da parceria do ES Solidário com a Aderes. O Governo do Estado adquire os alimentos dos pequenos produtores rurais e depois faz a distribuição para as pessoas que mais precisam. Dessa forma, conseguimos beneficiar dois grupos ao mesmo tempo, que é quem precisa vender e também quem precisa dos alimentos”, explicou a secretária Nara Borgo.

No local, representantes de entidades que se cadastraram no site do programa fizeram a retirada das cestas verdes. Estiveram presentes o prefeito Alessandro Torezani; o vice-prefeito Fernando Camiletti; o secretário municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania, Gustavo de Castro Neves; além dos vereadores Joceandro Cruz Machado, Jaqueline Gomes e Oscar Francisco dos Santos.

Ainda nessa quinta-feira (11), mais 500 cestas verdes foram também entregues a instituições cadastradas. As retiradas ocorreram na base do Corpo de Bombeiros Militar (CBMES), em Vitória. Já nesta sexta-feira (12), a equipe da SEDH, que conduz as ações do ES Solidário, esteve em Montanha, onde foram entregues mais 500 cestas verdes, atendendo não somente à demanda da população do município, como também de Ponto Belo, Mucurici e do distrito de Vinhático.

A distribuição de cestas verdes é fruto de uma parceria entre o programa ES Solidário e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), que adquiriu as cestas por meio do programa AlimentarES, coordenado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Os alimentos que compõem as cestas verdes são complementares aos donativos distribuídos por meio das cestas básicas, contribuindo para a melhoria da qualidade nutricional das cestas já ofertadas. Desde o início do programa, foram arrecadadas e distribuídas mais de 29 mil cestas básicas e verdes, além de absorventes, kits de higiene e limpeza, máscaras de proteção, litros de álcool 70%, fraldas geriátricas e outros itens.

“Cada alimento e donativo que é doado ao programa ES Solidário é importante, assim como as doações em dinheiro, pois são revertidas para a compra das cestas e kits. Foi dessa forma que foram adquiridas as cestas verdes, possibilitando também ajudar os pequenos produtores capixabas. Agradecemos a contribuição da sociedade civil e das empresas, em parceria com o Governo do Estado, para que as pessoas que mais precisam consigam continuar enfrentando este momento com mais dignidade”, disse Nara Borgo.

Sooretama

Além das entregas das cestas verdes, a secretária de Direitos Humanos e a equipe realizou outras atividades no município de Sooretama. Uma delas foi a visita a uma turma do programa Qualificar ES, do Governo do Estado.

Na Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania (Semtac) de Sooretama, Nara Borgo participou da reunião do Conselho Municipal da Mulher. Entre os assuntos, ela abordou sobre a importância do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres e do Pacto Estadual pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, bem como a atuação dos conselhos.

“Os Conselhos desempenham papéis fundamentais, pois são fiscalizadores de políticas públicas e também proponentes. O Plano Estadual, por exemplo, é fruto da luta do movimento de mulheres, além do Conselho Estadual da Mulher. A existência desses espaços é muito importante e nem todos os municípios têm. Temos essa missão, enquanto Governo do Estado, de instigar os municípios a terem conselhos”, disse a secretária.

A secretária e equipe também estiveram no Centro de Referência e Assistência Social de Sooretama (CRAS), na Associação de Deficientes Físicos de Sooretama, na Associação da Terceira Idade de Sooretama (Atis) e no Centro de Acolhida Maria Imaculada.

Sobre o ES Solidário

O programa ES Solidário atende às demandas, por meio de solicitações feitas por municípios, coletivos, associações e igrejas com ações sociais, que direcionam as doações de donativos às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Os donativos são recebidos por meio de doações feitas por empresas e pela sociedade civil. Contribuições em dinheiro são usadas para a compra de alimentos e outros itens essenciais. Os repasses são feitos em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar.

Como doar

As cestas básicas, kits de higiene pessoal e de limpeza podem ser entregues em uma das 17 bases operacionais do Corpo de Bombeiros Militar, em todo o Estado ou nas unidades da Defesa Civil nos municípios.

O programa também tem uma parceria com o PicPay. Para fazer sua contribuição, basta baixar o aplicativo, procurar o @essolidario e fazer a doação na quantia que desejar.

É possível ainda fazer doações em dinheiro, por meio de Documento Único de Arrecadação (DUA) ou depósito em conta bancária do Governo do Estado, além da doação de serviços comuns, bens móveis ou imóveis, licenças de softwares e o comodato em favor de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, enquanto perdurar o Estado de Emergência em Saúde Pública.

Saiba mais informações sobre como doar em: https://coronavirus.es.gov.br/ESsolidario.

