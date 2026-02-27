ES Solidário: capixabas podem fazer doações para Minas Gerais no Quartel do Corpo de Bombeiros

Com o objetivo de apoiar as vítimas das fortes chuvas que atingem Minas Gerais, especialmente municípios da Zona da Mata, o Governo do Espírito Santo ativou o ES Solidário, iniciativa coordenada pela Defesa Civil Estadual e pela Secretaria de Direitos Humanos (SEDH) para encaminhar donativos às regiões afetadas.

Nesta sexta-feira (27), o vice-governador Ricardo Ferraço anunciou o envio imediato de dois caminhões com 200 kits de dormitório, limpeza e higiene pessoal, que serão distribuídos à população atingida conforme planejamento do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Ele também reforçou o início da mobilização para que a sociedade capixaba contribua com as ações de apoio às famílias afetadas.

“Desde os primeiros momentos, colocamos nossa estrutura à disposição e, assim que houve a solicitação, o atendimento foi imediato. Os caminhões já estão a caminho. Vivenciamos recentemente uma tragédia semelhante na região sul capixaba. Em situação parecida, enviamos equipes para atuar no desastre do Rio Grande do Sul e estamos preparados para apoiar Juiz de Fora e Ubá. Manifestamos nossa total solidariedade às famílias e aos irmãos mineiros neste momento de dor”, afirmou Ricardo Ferraço.

A população pode colaborar com a doação de kits completos, que devem ser entregues diretamente no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, em Vitória, localizado na Rua Tenente Mário Francisco Brito, nº 100, bairro Enseada do Suá. Este é o único ponto oficial de recebimento de donativos do Governo do Estado. Neste primeiro momento, não haverá recebimento de roupas e alimentos.

O quartel funciona 24 horas para o recebimento das doações. A orientação é que os kits sejam entregues completos, conforme a relação abaixo.

Kit Dormitório

Travesseiro

Lençol

Cobertor

Kit de Limpeza

05 Litros de água sanitária

05 Kg de Sabão em pó

01 Balde em plástico de 20 litros

01 Vassoura em piaçava

01 Rodo simples com base plástica

01 Pano de chão

01 Escova para limpeza

01 Esponja de louça dupla face (fibra e espuma)

05 unidades de Sabão em barra multiuso

05 Saco plástico para resíduos

Kit de Higiene Pessoal

02 Escova dental infantil

02 Escova dental Adulta

01 Pasta dental em creme Adulto

01 Pasta dental em creme infantil

04 Papel higiênico

02 Toalhas de banho

04 sabonetes

Fraldas

Absorventes femininos

Serviço:

ES Solidário

Entrega de Doações: Corpo de Bombeiros do ES – Rua Ten. Mário Francisco Brito, 100, Enseada do Suá, Vitória.

Fonte: GOVERNO ES