ES registra mais mortes e menos feridos nas rodovias federais durante o Carnaval

Quatro pessoas morreram vítimas de acidentes nas estradas federais que cortam o Espírito Santo durante o Carnaval deste ano, ao passo que um total de 32 pessoas ficaram feridas. O número de feridos apresentou uma redução de mais de 63% em relação a 2020, quando 88 pessoas apresentaram ferimentos.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (23) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que priorizaram a comparação com igual período de carnaval em 2020, ano anterior ao início da pandemia.

De acordo com a PRF, no primeiro Carnaval após dois anos sem folia, foi realizada, de sexta-feira (17) a quarta (22), a “Operação Carnaval 2023”, diante de novos cenários e desafios impostos. O período de folia havia sido represado desde 2021 por restrições sanitárias.

Número de mortes

Em relação aos óbitos, em 2023 houve crescimento dos casos, já que no carnaval de 2020 foram registrados três mortos em acidentes viários nas BRs do ES. Em 2022 também houve registro de três óbitos.

Dentro do que já era esperado, o Carnaval registrou tráfego intenso de veículos nos principais corredores rodoviários de acesso ao ES, como as BRs 262 e 101. Rodovias próximas ao litoral e à Grande Vitória concentraram a maior parte dos acidentes graves.

Apesar dos esforços, houve quatro ocorrências com óbitos em trechos historicamente de registros graves, sendo três em perímetros urbanos. As quatro ocorrências foram em rodovias duplicadas, sinalizadas e com pista conservada.

Segundo a corporação, a participação de pedestres, ciclistas e motociclistas no trânsito em perímetros urbanos deve fazer parte das atenções para o planejamento das próximas operações, em conjunto com as ações de sucesso desenvolvidas na operação carnaval 2023.

Veja resumo de acidentes graves na operação carnaval 2023:

• Sexta-feira (17), às 7h10, no km 47,6 da BR 101, em Conceição da Barra: aconteceu uma colisão seguida de capotamento e queda de ocupante de veículo, acarretando em quatro pessoas lesionadas e uma morta. Com base na análise das evidências materiais identificadas, o fator principal do acidente foi a perda de controle durante manobra de ultrapassagem irregular, com velocidade incompatível.

• Sexta-feira (17), às 10h30, no km 267,9 da BR-101, na Serra/ES: ocorreu uma colisão transversal, com vítima fatal, envolvendo um Volvo/Fh 540 e uma motocicleta. A carreta realizava conversão à direita, tendo sido atingida pela motocicleta.

• Sábado (18), às 10h10, no km 337,5 da BR 101, em Guarapari: ocorreu uma colisão transversal, com vítima fatal. Os veículos envolvidos foram: o automóvel Virtus, de cor cinza, e a bicicleta Monark de cor azul. Com base na análise das evidências materiais identificadas, constatou-se que o acesso do ciclista à faixa de rolamento da rodovia, sem observar a presença de outros veículos, contribuiu para a ocorrência, sendo o referido fator considerado determinante para o acidente. • Quarta-feira (22), às 07h50, no km 148,4 da BR-101ES, em Linhares: ocorreu um atropelamento de pedestre, envolvendo um veículo Onix Plus. Com base na análise das evidências materiais identificadas, constatou-se que o pedestre tentou atravessar a pista em local inadequado e sem observar o fluxo, sendo atingido pelo veículo.

Casos em 2022

Três pessoas morreram vítimas de acidentes nas estradas federais que cortam o Espírito Santo, durante o Carnaval de 2022, apesar da ausência das festividades.

Durante a Operação Carnaval do ano passado foram registrados 37 acidentes nas BRs que passam pelo Espírito Santo, que resultaram em 47 feridos. Os números são ligeiramente superiores aos registrados no ano de 2021, quando ocorreram 35 acidentes, que deixaram 41 feridos.

A gravidade dos acidentes em 2022 foi menor que em 2021. Segundo a PRF, foram contabilizados, no Carnaval, dez acidentes graves — que resultaram em mortes ou feridos graves — contra 17 no ano anterior, uma redução de 41%.