ES registra mais 25 mortes e 603 novos casos confirmados de Covid-19

Na comparação com os dados divulgados neste sábado (25), o aumento é de 25 mortes e 603 novos casos da doença.

As novas confirmações não significam, necessariamente, que as mortes e casos aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período.

Até o momento, 58.019 pessoas estão curadas e 161.895 testes foram feitos. Além disso, há 81.790 casos suspeitos e outros 70.559 foram descartados.

Vale ressaltar que a confirmação de casos é lançada no sistema utilizado pelo Governo do ES no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo para a doença.

O sistema usado pelo Espírito Santo para atualizar os números também contabiliza pacientes residentes em outros estados que fizeram a testagem em cidades capixabas.

Bairros e municípios com mais casos

O município com o maior número de casos é Vila Velha (11.719), depois Vitória (10.416), Serra (9.927), Cariacica (8.787) e Linhares (4.093).

No ranking dos bairros, Jardim Camburi, em Vitória, lidera com 1.378 casos. Em seguida, está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 1.273. Depois, vem Itapuã (885), também em Vila Velha. Jardim da Penha (726), em Vitória, e Praia de Itaparica (715), em Vila Velha, vêm em seguida.

Mortes

Os municípios que registraram o maior número de mortes até agora foram Serra (405), Vila Velha (383), Vitória (340), Cariacica (324) e Cachoeiro de Itapemirim (99).

Profissionais de saúde

De acordo com o painel, 10.939 profissionais de saúde do Espírito Santo testaram positivo para Covid-19.

O maior número de casos está em Vila Velha, onde 1.890 tiveram a doença. Em Vitória, são 1.875 e, na Serra, 1.490. Cariacica tem 1.054 registros de profissionais da saúde com coronavírus. O painel também mostra 32 mortes entre profissionais da saúde.

Leitos

Em todo o Espírito Santo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 está em 73,3% neste domingo (26). Ao todo, 516 pacientes estão internados em leitos de UTI e 459 em leitos de enfermaria.