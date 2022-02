ES registra aumento de 380% em agendamentos para testes da Covid

No mês de janeiro foram registrados 36.008 agendamentos para testes de Covid-19 no Estado. Isso representa um aumento de 380% em comparação ao mês de dezembro, quando foram pedidos 9.457, segundo dados do Portal de Serviços Digitais.

De acordo com o comunicado da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa), esses números representam uma marca importante no combate ao vírus no Espírito Santo. Isso porque um dos principais meios usados em território capixaba para enfrentar o novo coronavírus são os testes.

“Só nos últimos três meses de 2021, a média de agendamento foi de pouco mais de 6.600, uma vez que em novembro e outubro foram registrados 5.260 e 5.174 agendamentos, respectivamente”, informaram a Sesa.

Em nota, a instituição ainda informou sobre abertura de novos pontos de testagem neste mês de forma a ampliar a disponibilidade de testes contra a doença à população. Além disso, as parcerias entre público-privada para a ampliação da oferta de testes de antígeno estão sendo feitas.

Nesta semana, por exemplo, em parceria junto à Unimed/Serviço Social da Indústria (Sesi), foi dado início à testagem em mais espaços, mas não foram informados quais.

“A testagem é uma estratégia importante no enfrentamento à Covid-19, com a ampliação que temos realizado no início de 2022. Para o mês de fevereiro, queremos garantir à população capixaba a continuidade no cuidado”, disse.

Estoque de testes

Além dos exames RT-PCR, o Estado conta com um estoque de cerca de um milhão de testes de antígeno. Só em janeiro, de acordo com a Sesa, foram distribuídos 800 mil testes às regionais de saúde, municípios e pontos de atenção, assim como às parcerias público-privado.

Marca, mas não vai

A Sesa também informou sobre a taxa de à taxa de ausência entre 25% a 30% nos testes durante os últimos 30 dias. A abstenção é mais marcante especialmente na unidade do Hospital Estadual Dr Jayme Santos Neves, onde há oferta diária de 1.200 testes.

A orientação feita por Reblin as pessoas é que caso não possa comparecer, seja feito o cancelamento. “Neste cenário de alta demanda, cancelar representa a oportunidade para que outra pessoa possa agendar o seu teste, além de auxiliar na organização do dia a dia das equipes de saúde que estão nos pontos de testagem”, frisou.

Onde testar

Os interessados em realizar teste podem acessar o site Vacina e Confia e clicar na aba “testagem”. Nesse espaço é possível encontrar mais de 900 pontos disponíveis nos 78 municípios.

Já as informações sobre dias e horários nos locais que realizam testagem mediante prévio agendamento, podem ser obtidas no site agendamento.saude.es.gov.br.

Confira os locais de testagem:

– Hospital Jayme Santos Neves (HJSN): de segunda a segunda, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 18h. Somente teste de antígeno.

– Aeroporto de Vitória: de segunda a segunda, 24 horas por dia. Testagem apenas por agendamento e para pessoas que desembarcam. Testes de antígeno e em caso de resultado negativo, tendo o paciente sintomas gripais, é coletado RT-PCR. Também é realizado RT-PCR àqueles que necessitam desse tipo de exame por questões específicas, como viagens ao exterior, eventos, comprovação em locais de trabalho, entre outros.

– Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa): de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13 às 15h. Testes de antígeno e, em caso de resultado negativo, tendo o paciente sintomas gripais, é coletado RT-PCR.

– Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes): de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 16h. Testes de antígeno e, em caso de resultado negativo, tendo o paciente sintomas gripais, é coletado RT-PCR.

– Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no Campus de Goiabeiras: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h. Testes de antígeno e, em caso de resultado negativo, tendo o paciente sintomas gripais, é coletado RT-PCR.

– Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba): de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h. Testes de antígeno e, em caso de resultado negativo, tendo o paciente sintomas gripais, é coletado RT-PCR.

– Hospital Estadual Central (HEC): de segunda a segunda, das 13h às 18h. Testes de antígeno e, em caso de resultado negativo, tendo o paciente sintomas gripais, é coletado RT-PCR.

– Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HRAS): de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Testes de antígeno e, em caso de resultado negativo, tendo o paciente sintomas gripais, é coletado RT-PCR.

– Faculdade Multivix, no Campus de Vitória: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h. Testes de antígeno e, em caso de resultado negativo, tendo o paciente sintomas gripais, é coletado RT-PCR.

– Rodoviária de Vitória: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h. Testes de antígeno e, em caso de resultado negativo, tendo o paciente sintomas gripais, é coletado RT-PCR.

– Parque Moscoso: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Somente teste de antígeno.

– Rodoviária de Colatina: de segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h; na sexta-feira das 8h às 12h. Testes de antígeno e, em caso de resultado negativo, tendo o paciente sintomas gripais, é coletado RT-PCR.