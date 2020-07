ES registra 40 mortes e mais 1,7 mil novos infectados em 24 horas

.

Está no ar o primeiro boletim da “Pesquisa de Percepção dos Impactos da Covid-19 nos Setores Cultural e Criativo do Brasil”. O documento apresenta os resultados preliminares com dados recolhidos no território do Espírito Santo.

Acesse o boletim AQUI.

A pesquisa pretende dimensionar os impactos de curto e médio prazos da pandemia nos setores culturais e criativos do Brasil, subsidiando a formulação de políticas que possam enfrentar os impactos identificados.

A pesquisa continua. Artistas, técnicos, trabalhadores, empreendedores, gestores públicos e privados e membros de grupos tradicionais podem responder o questionário disponível AQUI.

São parceiros dessa iniciativa:

Representação da Unesco no Brasil; Universidade de São Paulo (USP); Serviço Social do Comércio (Sesc); Fórum dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura; Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas; Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas; Secretaria de Cultura do Estado da Bahia; Secretaria da Cultura do Estado do Ceará; Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo; Secretaria de Estado de Cultura do Maranhão; Secretaria de Estado de Cultura do Pará; Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Paraná; Secretaria de Cultura do Estado do Pernambuco; e Fundação de Cultura e Arte Aperipê do Estado de Sergipe.

Para mais informações:

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secult

Aline Dias / Danilo Ferraz / Erika Piskac

(27) 3636-7111 / 99808-7701 / 99902-1627

[email protected]

[email protected]

Facebook: secult.espiritosanto

Instagram: @secult.es