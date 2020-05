ES registra 27 mortes e 891 casos de coronavírus em 24 horas

.

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) vai realizar o pagamento da quarta parcela do Bolsa Atleta nesta sexta-feira (29). O programa tem beneficiado financeiramente 121 atletas e paratletas capixabas contemplados no edital deste ano.

Após o decreto de pandemia, feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS), as competições e demais eventos esportivos foram suspensos ou cancelados, causando mudanças bruscas na rotinas de esportistas por todo mundo.

Mesmo com a paralisação das competições, a Sesport segue realizando os pagamentos normalmente, visando a auxiliar os esportistas da melhor forma nesse período.

Contemplado na categoria nacional, o jogador de handebol Paulo Victor Lyrio comentou sobre como tem usufruído do benefício nessa quarentena e de como o programa lhe tem oferecido novas possibilidades.

“O Bolsa Atleta está sendo essencial para mim nesse período. Com o valor do benefício, ativei novamente meu plano de saúde, algo muito importante nesse período que estamos vivendo. Além disso, consigo comprar os suplementos que auxiliam na alimentação”, contou o jogador de handebol.

Já Eloísa Miranda, paratleta de tiro esportivo, falou da importância do Bolsa Atleta em sua vida. “Nesse período o Bolsa atleta tem sido extremamente importante, pois o começo da pandemia foi um momento de muitas incertezas, principalmente para mim que me encontro no grupo de risco e estou afastada do serviço”, disse a atleta, contemplada na categoria internacional, e que segue treinando de dentro de casa.

“Trouxe meu equipamento para casa e tenho treinado posições e tiro seco, que é o treino sem disparo e tenho feito alongamentos em casa para manter o corpo ativo”, completou.

Valores

Os valores do auxílio mensal variam de acordo com a categoria do atleta dentro do edital, sendo R$ 500 (estudantil), R$ 1.500 (nacional), R$ 2 mil (internacional) e R$ 4 mil (olímpico).

Informação à imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Denys Lobo / Rodolfo Mageste

(27) 3636-7027 / (27) 99802-3645 / (27) 3636-7027 / (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial