ES recebe dois novos alertas amarelo para tempestade e chuva forte

Volume de chuva em 33 cidades capixabas pode chegar a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia

Parte do Espírito Santo recebeu dois novos alertas de potencial perigo, indicados na cor amarela. Os avisos emitidos na manhã desta segunda-feira (09) pelo Instituto Nacional de Meteorologia são para chuvas intensas e temporal.

De acordo com o instituto, as 33 cidades capixabas na área em alerta pode registar volume de chuva de até 30 mm/h ou 50 mm/dia. Nesses municípios, os ventos intensos podem chegar a 60 km/h.

Ainda segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Os avisos são válidos até as 10h desta terça-feira (10), mas podem ser novamente renovados.

VEJA AS CIDADES DO ES EM ALERTA

Chuvas intensas

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itapemirim

Iúna

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Tempestade

Iúna