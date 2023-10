ES recebe dois alertas para chuvas e ventos intensos; confira as regiões

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta sexta-feira (13), dois avisos de “tempestades” para municípios do Espírito Santo, que seguem com validade até a manhã deste sábado (14).

A maior parte das cidades estão sob o alerta amarelo, que indica grau de severidade de “perigo potencial” para as precipitações.

Nesses locais, as chuvas podem variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. De acordo com o Inmet, existe baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Confira as cidades:

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Aracruz Baixo Guandu Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Fundão Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Marechal Floriano Marilândia Muniz Freire Pancas Piúma Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Roque do Canaã Serra Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória

Já para as cidades em laranja no mapa do estado, o grau de severidade “perigo” indica que as chuvas podem acumular de 30 a 60 milímetros de chuva por hora ou chegar até 100 milímetros no dia, com ventos intensos de até 100 km/h. Há ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Confira as cidades:

Alegre Apiacá Atílio Vivacqua Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Divino de São Lourenço Dores do Rio Preto Guaçuí Ibitirama Itapemirim Jerônimo Monteiro Marataízes Mimoso do Sul Muqui Presidente Kennedy São José do Calçado