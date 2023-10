ES recebe alertas de chuvas intensas, tempestades e queda de granizo

Ventos intensos de até 60 km/h também podem atingir todas as cidades do Estado, conforme avisos do Instituto Nacional de Meteorologia, válidos até a manhã de sexta-feira (6)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novos alertas de chuvas intensas e tempestades para todas as cidades do Espírito Santo na manhã desta quinta-feira (5). Os avisos climáticos, indicados como amarelos (perigo potencial), começaram a valer nesta quinta-feira (5) e seguem até as 10h de sexta-feira (6). As informações são de A Gazeta.

Segundo o Inmet, o acúmulo de chuva pode chegar a 50mm/dia, e é possível que também sejam registrados ventos intensos, de até 60 km/h. Ainda há riscos de queda de granizo, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e alagamentos.