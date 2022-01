ES: passaporte de vacina vai exigir atualização com 3ªe 4ª doses

O comprovante da vacinação contra a Covid-19, chamado “passaporte da vacina”, que será cobrado em bares e restaurantes do Espírito Santo, precisará informar a atualização da vacinação com a terceira e quarta dose do imunizante.

A exigência foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial nesta sexta-feira (28).

“Para fins do passaporte vacinal, será admitido o acesso e permanência nos estabelecimentos e atividades elencadas nesta Portaria a quem apresentar esquema vacinal atualizado e sem atrasos, de acordo com o período de aptidão ao recebimento da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses”, diz o texto, assinado pelo secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes.

Confira os prazos estabelecidos para o atraso vacinal:

56 dias após o recebimento da 1ª dose da Coronavac;

98 dias após o recebimento da 1ª dose da Pfizer ou da Astrazeneca;

140 dias após o recebimento da 2ª dose de qualquer imunizante, incluindo a dose única da Jansen;

150 dias após o recebimento da 3ª dose de qualquer imunizante, aplicável aos imunissuprimidos;

As novas regras estabelecidas serão automaticamente aplicadas à configuração do site Vacina e Confia.

De acordo com o governo estadual, pessoas que foram recentemente infectadas pelo vírus e que por isso não puderam tomar as doses de reforço da vacina não serão impedidas de entrar nos ambientes desde que comprovem o motivo do atraso por meio de documento.

Para que entrem nos estabelecimentos, as crianças precisarão comprovar que já foram imunizadas com a primeira dose. A comprovação das doses seguintes será exigida conforme os prazos estabelecidos pelo governo.

Caso a pessoa não tenha cadastro na plataforma“Vacina e Confia”, poderá ser aceito comprovante do aplicativo “ConectSUS” do Ministério da Saúde ou o cartão de vacinação físico expedido por serviço de saúde, desde que permita verificação da autenticidade.