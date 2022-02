ES: namorada de jovem com corte na barriga diz que eles ‘apagaram’

Reprodução/redes sociais – Vítima foi encontrado com um corte profundo na barriga na Praia do Ermitão, em Guarapari, no Espírito Santo

Em depoimento à polícia, a jovem que estava na companhia do namorado no dia em que ele foi encontrado com um corte profundo na barriga na Praia do Ermitão, em Guarapari , no Espírito Santo, relatou que os dois teriam feito uso de drogas e álcool no local e que teriam “apagado” depois disso. A informação foi confirmada pelo advogado Lécio Machado.

Ela prestou depoimento no final da tarde de segunda-feira na delegacia de Guarapari. Segundo a defesa, eles não souberam informar mais detalhes, por não se lembrar do que aconteceu após fazer o uso de entorpecentes. Os dois são namorados e foram à praia sozinhos para fazer um lual em comemoração a viagem do rapaz, que estava marcada para o dia 17. Ele ainda permanece internado no hospital, e deve receber alta nos próximos dias .

“Ele passou bem pela cirurgia, ficou uns dias na UTI, mas agora já está no quarto, aguardando alta. Por ele ser jovem, ter muita saúde e ser muito forte, ele está bem”, afirmou Machado.

Em nota, as famílias afirmam que o casal participava de um luau quando foi vítima de uma “ação criminosa e violenta praticada por terceiros ainda desconhecidos”. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) mas depois foi transferido para uma unidade particular.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari iniciou diligências, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. Apesar de ter acontecido no dia 16, somente neste domingo a informaçõo sobre o jovem ferido veio à tona, após postagens nas redes sociais tornarem o assunto o mais comentado daquele dia.

Em nota, a Polícia Civil ressaltou a importância que a população tem nas investigações e informou que quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com o Disque-Denúncia 181 ou pelo site. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

PM encontrou mochila, cacos de vidro e pedaços de órgão

Segundo o Tenente-coronel Caus, a Polícia Militar encontrou no local onde o rapaz foi ferido uma mochila com os pertences dele, cacos de vidro, uma garrafa quebrada e pedaços de órgão, além de pequenas manchas de sangue na areia. O material foi recolhido e enviado para a delegacia de Guarapari para análise.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local onde o rapaz estava ferido, por arma branca, por volta das 4h40. A equipe chegou ao local e precisou caminhar cerca de um quilômetro por uma trilha para encontrar a vítima, que já estava sendo atendida por socorristas do Samu.

Ainda segundo os militares, o jovem apresentava ferimento contundente na cabeça e evisceração (vísceras à mostra), com quadro hemorrágico. Com apoio de um quadriciclo, o ferido foi retirado e deixado na ambulância do Samu pelos militares, com apoio dos funcionários do parque.

A Praia do Ermitão fica no fim da Praia do Morro e é conhecida na região por ser um local secreto. Para chegar lá o visitante tem que acessar o Parque Morro da Pescaria, que funciona de 7h às 16h. Outro caminho são as pedras na beira do mar.

Pedido de socorro ao vigia do Parque

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), informou que o vigia noturno do Parque Morro da Pescaria foi abordado com o pedido de socorro de uma mulher, que alegava estar acompanhada de um rapaz ferido na Praia do Ermitão. O vigia acionou a administração do parque e logo foi feito contato com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. O parque voltou a funcionar no mesmo dia, após liberação da Polícia Militar. Desde então, a prefeitura vem colaborando com o trabalho da Polícia Civil, através de imagens do videomonitoramento e depoimentos de funcionários.

A Praia do Ermitão fica no fim da Praia do Morro e é conhecida na região por ser um local secreto. Para chegar lá o visitante tem que acessar o Parque Morro da Pescaria, que funciona de 7h às 16h. Outro caminho são as pedras na beira do mar.