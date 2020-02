ES investiga primeiro caso suspeito de coronavírus, diz Secretaria de Saúde

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa-ES) informou que foi notificada sobre o primeiro caso suspeito de coronavírus (Covid-19) na tarde desta terça-feira (25). O paciente está internado em isolamento no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, onde vai passar por exames.

Segundo a nota divulgada, o paciente chegou recentemente ao Espírito Santo após viagem à Itália, apresentando febre e outros sintomas respiratórios.A Sesa informou ainda que ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves porque é o local que tem a “expertise de atendimento a casos graves e é um dos hospitais de referência para atendimento à casos suspeitos, definido pelo Plano Estadual de Enfrentamento e Controle do Covid-19.”

O paciente está sendo monitorado e exames laboratoriais serão realizados para confirmar ou não a doença. O caso suspeito será informado ao Ministério da Saúde.

Os balanços do governo federal e das secretarias estaduais ou municipais podem ter números diferentes. Esse caso do Espírito Santo ainda não entrou na contagem do Ministério da Saúde porque os boletins diários, que passarão a ser informados diariamente às 16h, se baseiam em informações coletadas até o meio-dia em todo o Brasil. Segundo o ministério, notificações enviadas após o meio-dia constarão no boletim do dia seguinte.

Na última segunda-feira (24), o Ministério da Saúde divulgou que passou a enquadrar também, na definição casos suspeitos de Covid-19, pessoas com histórico de viagens a 15 países: Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Singapura, Camboja, Vietnã, Tailândia, Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália e Malásia, além da China.