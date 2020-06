ES fecha maio com menor número de homicídios dos últimos 24 anos

A partir desta segunda-feira (01), os terminais de integração do Sistema Transcol começam a receber doações para o programa ES Solidário, do Governo do Estado, que é coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos (SEDH). A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) vai receber os donativos, inicialmente, nos terminais Ibes, Jardim América, Campo Grande, Carapina e Laranjeiras.

O programa ES Solidário arrecada e repassa o que é doado aos municípios via assistência social, coletivos, associações e projetos sociais, que distribuem às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. “Trata-se de uma ação de voluntariado com objetivo de criar uma grande rede de solidariedade e atender mais famílias em situação de vulnerabilidade. Na luta contra o novo Coronavírus, a solidariedade e a empatia são muito importantes para auxiliarmos a quem mais precisa. Participem!”, ressaltou a vice-governadora e coordenadora institucional do programa, Jaqueline Moraes.

Para o diretor-presidente da Ceturb-ES, Raphael Trés, os terminais são locais estratégicos para esse tipo de ação. “A Ceturb sempre contribui nesses casos, pois os terminais são pontos de passagem das pessoas, o que facilita a concentração de arrecadações. A Companhia sempre pensa nas pessoas e em formas de mitigar o sofrimento dos últimos tempos, causados não só pela pandemia, como outros desastres naturais, como as enchentes”.

A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, também falou sobre a importância da ação. “A parceria com a Ceturb é muito importante para o ES Solidário porque amplia as possibilidades de doação. Com pontos de coleta nos terminais, as pessoas poderão fazer as doações com mais facilidade. O programa não recebe somente alimentos, mas também produtos para higiene pessoal, álcool 70%, materiais de limpeza, entre outros. Toda contribuição é bem-vinda”, explicou.

Para colaborar

Quem quiser colaborar pode ir a um dos terminais que participam do programa e doar itens para cestas básicas, como alimentos não perecíveis, e itens de limpeza e de higiene pessoal. As doações serão recolhidas nos terminais, perto da sala de administração da Ceturb-ES, onde será colocada uma caixa identificada para que as doações sejam depositadas.

O programa conta ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar.

Mais informações sobre como doar: http://coronavirus.es.gov.br/ESsolidario