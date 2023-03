ES está entre os principais estados com a maior potência instalada de energia solar

O uso da energia solar nas residências no Espírito Santo está em alta! O estado capixaba está entre os 20 estados brasileiros com maior potência instalada de energia solar na modalidade de GD e atualmente produz 296,1 MW de energia limpa através da fonte. Embora os números ainda sejam menores do que outros estados de referência como Minas Gerais e São Paulo, os quais já ultrapassam mais de 1 GW, a expectativa é bastante positiva para o Espírito Santo, o qual é visto pelas instituições do setor como um dos principais centros de avanço da energia solar fotovoltaica do país.

Um fórum dedicado ao assunto está sendo realizado nesta semana em Vitória. Promovido pela Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD) e organizado pelo Grupo FRG Mídias & Eventos, o evento tem com principal objetivo reunir a cadeia produtiva do setor de Geração Distribuída com Fontes Renováveis da região Sudeste, bem como debater importantes assuntos envolvendo o setor como oportunidades de negócios, barreiras regulatórias, impedimentos jurídicos, tecnologias inovadoras, financiamento, capacitação e perspectivas de crescimento.

De acordo com Tiago Fraga, CEO do Grupo FRG Mídias & Eventos, o Fórum GD, conta com a participação dos principais players, especialistas do setor e representantes da Academia com foco em discutir os principais desafios e oportunidades para o setor de energia solar fotovoltaica e GD com fontes renováveis.